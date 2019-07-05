Жуковский, Московская область, 5 июля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Группа авиаконструкторов под руководством Павла Осиповича Сухого, одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, предложила дерзкое решение для осуществления первого в мировой истории беспосадочного перелета из СССР в США через Северный полюс, сообщает 5 июля пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

АНТ-25

Проектирование воздушного судна велось в ЦАГИ с 1931 года. Для создания машины, которой предстояло совершить рекордный перелёт, конструкторы пошли на нестандартное решение — увеличили длину крыла до 13,5 метра. Таких параметров до этого не имел ни один самолет.

Другой принципиальной особенностью воздушного судна стало расположение вдоль всего крыла гигантских семиметровых бензиновых баков. Такая компоновка давала большой прочностной выигрыш и значительно снижала вес самолёта. Другими новшествами самолета стали убирающиеся в полете шасси, гладкая обшивка фюзеляжа и другие.

По признанию выдающегося советского учёного и авиаконструктора, академика АН СССР Андрея Николаевича Туполева, самолёт АНТ-25 стал машиной, «которая порадовала и за которую боялись просто потому, что она была построена дерзко».

Первый в мировой истории беспосадочный перелет по маршруту через Северный полюс в 1937 году совершил экипаж летчиков в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова. Стартовав ранним утром 18 июня с подмосковного аэродрома, самолет отправился в исторический перелет, который длился более 63 часов. За три дня экипаж преодолел свыше девяти тысяч километров, поставив очередной рекорд и оставив яркий след в череде национальных и мировых достижений гениального авиаконструктора А.Н. Туполева.