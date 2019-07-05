Степанакерт, 5 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Степанакерте с министром иностранных Нагорно-Карабахской Республики Масисом Маиляном.

mfa.am Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (справа) и министр иностранных Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян

Мнацаканян отметил важность проведения регулярных встреч в таком формате, что предоставляет хорошую возможность обстоятельно обратиться, оценить нынешний этап процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и обозначить дальнейшие шаги, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян «Это отражает нашу приоритетную цель — укрепление вовлеченности Нагорного Карабаха, обеспечение которого было нашей целью с первого дня. Это очень практичная, прагматичная цель, поскольку если мы действительно хотим достичь практического прогресса в мирном урегулировании, вовлеченность основного субъекта этого конфликта остается важной»

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Нагорного Карабаха обратились к ряду вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность принятия реальных шагов в направлении формирования благоприятной атмосферы для продвижения мирного процесса.

Зограб Мнацаканян и Масис Маилян обратились также к сотрудничеству внешнеполитических ведомств двух стран в различных сферах и активизации двухсторонних шагов в направлении расширения вовлеченности Нагорного Карабаха в международные процессы.

Стороны также подписали план консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Нагорного Карабаха, который предусматривает проведение в 2019—2020 гг. регулярных консультаций вокруг карабахского вопроса и представляющих внешнеполитический интерес вопросов.