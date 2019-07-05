Киев, 5 июля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин ни разу не общался с Владимиром Зеленским с момента вступления того в должность президента. Об этом Климкин рассказал в эфире телеканала «Прямой».

Kmu.gov.ua Павел Климкин

По словам Климкина, до дня инаугурации он беседовал с Зеленским, и тот, казалось, понял министра. Глава МИД добавил, что «набросал» новому украинскому лидеру различные идеи в надежде, что ими воспользуются.

«После инаугурации таких контактов не было, но это право президента — спрашивать», — сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин самовольно отверг ноту российского МИД о возвращении задержанных украинских моряков. Зеленский отреагировал на это, призвав премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. В начале июля Зеленский внес на рассмотрение Рады представление об увольнении Климкина.

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