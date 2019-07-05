Тбилиси, 5 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили внесла в парламент страны проект постановления о создании так называемого «списка Гаврилова», в который войдут люди, организовавшие приезд депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в Грузию, сообщает 5 июля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что проект, который представила сегодня, 5 июля, депутат партии Саломе Самадашвили, состоит из пяти пунктов, один из них предусматривает начало слушаний для изучения событий 20 июня, а также установление личности людей, которые приказали полицейским разогнать митинг у здания парламента. Также речь идет о создании списка российских политиков, визиты которых в Грузию «будут считаться нецелесообразными».

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Как сообщало ИА REGNUM, поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) должен был вести в здании парламента Грузии сессию МАП.

Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. После этого за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

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