Санкт-Петербург, 5 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса. Об этом сообщает Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Отмечается, что Гонсалес может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Им интересуется ряд европейских клубов.

В частности, на него претендуют «Леганес», «Леванте», «Гранада», «Эспаньол» и «Вальядолид», а также «Зенит», «Андерлехт» и «Айнтрахт».

В сезоне 2018/19 Гонсалес выступал за вторую команду «Реала», за которую забил 21 гол. За основную он провёл три матча в Кубке Испании и забил один гол.

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