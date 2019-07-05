Иркутск, 5 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. В результате мощнейшего паводка три населённых пункта Иркутской области по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира, сообщили сегодня, 5 июля, в региональном ГУ МЧС В Иркутской области.

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Наводнение в Иркутской области

По данным спасателей, участки автомобильных дорог, на которых в настоящее время начать восстановительные работы не представляется возможным, находятся в Зиминском районе, где на участке Боровое — Урункуй стоит вода (уровень — 40−50 сантиметров), в Черемховском районе на участке Новосибирск — Иркутск — Бельск — Поморцево — там затонул паром, и в настоящее время ходит лодка для перевоза людей.

«В минувшие сутки был совершен вылет в отдаленный населенный пункт Аршан, находящийся в 83 километрах к юго-западу от города Тулуна. Населению выдано две тонны продуктов гуманитарной помощи, проведены выплаты единовременной материальной помощи 194 гражданам, пострадавшим в результате дождевого паводка, выдана пенсия 56 пенсионерам, двум гражданам восстановлены утраченные документы, удостоверяющие личность».
МЧС РФ

Также известно, что на сегодняшний день заявки от глав местных администраций на применение вертолета Ми-8 МЧС России для доставки грузов и специалистов поступили из посёлка Октябрьский Чунского района и Нижнеудинска.

В Нижнеудинском районе на участке Вершина — Катарбей — Мунтубулук разрушен мост — требуется его полная замена. Затоплена дорога на отрезке Шумский — Чехово, там же разрушен мост, обустраивается временный объезд. На участке Нижнеудинск — Боровинок — Чуна смыт правый припаромок, лодка припаромка затоплена. Здесь также нет проезда из-за размытого дорожного полотна.

Всего в результате наводнения, случившегося в Приангарье из-за проливных дождей, повреждены 22 моста (одиннадцать из них находятся в Нижнеудинском районе, шесть — в Тайшетском, два — в Тулунском, три — в Чудском), но только на 14 мостах удалось обеспечить проезд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населенных пунктов. Пострадавшими стали более 30 человек.