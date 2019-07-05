Рим, 5 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Президента России Владимир Путин — это человек, который оставит след в истории. В этом уверен вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини. Своими впечатлениями от встречи с российским лидером, которая состоялась накануне, 4 июля, во время визита Путина в Италию, он поделился в эфир телеканала Rete4.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

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«Путин является одним из тех людей, кто оставит след в истории», — сказал Сальвини.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1146886825115602944

Он добавил, что с российским президентом он беседовал об экономике, Олимпийских играх и о «безумных санкциях Европы против России», а также об идентичности народов и их корнях.

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«Мы говорили о идентичности, корнях, народах», — добавил глава МВД.

Напомним, ранее вице-премьер Италии на своих страницах в соцсетях опубликовал несколько снимков, сделанных вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля состоялся официальный визит российского лидера Владимира Путна в Италию и Ватикан. Глава государства встретился с папой римским Франциском, а также провёл переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.