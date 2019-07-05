Москва, 5 июля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Поезда «Московских центральных диаметров» (МЦД) будут прибывать раз в четыре минуты. Об этом 5 июля сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, выступая на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Тони

По его словам, подобного показателя нет еще ни в одной из мировых столиц.

«Железная дорога с интервалом в четыре минуты — это наше ноу-хау», — отметил Тони.

Также представитель РЖД сообщил, что компания работает над тем, чтобы получить возможность запустить на МЦД беспилотный транспорт. Этот аспект, по словам эксперта, упирается не столько в техническую составляющую, сколько в правовую.

«Если все правильно оформить и превратить в действующие нормативы, то в тестовом режиме все это можно попробовать уже в следующем году», — заявил Тони.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов признался, что МЦД не является новацией столичных властей и аналогичные проекты существуют в других крупных городах мира.