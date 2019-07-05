Уровень воды в реках Приангарья вновь растёт, ожидаются ливни
Иркутск, 5 июля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Синоптики предупредили о росте воды в реках терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области. Согласно данным, размещённым сегодня, 5 июля, на сайте регионального ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки отмечалось прохождение дождевого паводка на реке Иркут высотой 190−310 сантиметров, на реке Китой — на 25−70 сантиметров.
Завтра, 6 июля, в западных районах Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 м/с.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня Приангарье переживает мощнейшее наводнение. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадали более 30 тысяч человек. Не обошлось без жертв. На сегодня известно о 21 погибшем. В регионе действует режим ЧС.