Мадрид, 5 июля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает AS.

Realmadrid.com Лукас Васкес

По информации издания, «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Васкеса. Стоимость сделки может составить €32 млн, а также €3 млн в качестве бонусов.

Напомним, Васкес является воспитанником «Реала». За основной состав команды он начал играть с 2012 года. В составе «Реала» он стал чемпионом Испании и три раза выиграл Лигу чемпионов.