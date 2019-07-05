Киев, 5 июля, 2019, 12:39 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Гройсман

До 15 сентября правительство Владимира Гройсмана подготовит проект бюджета Украины на 2020 год и внесет его на рассмотрение парламента. Об этом 5 июля заявил в кулуарах парламента вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он сообщил, что принятие бюджета на следующий год «будет зависеть от того насколько быстро будет создана коалиция в новом парламенте, насколько коалиция сможет быстро организовать работу новой Верховной рады, насколько быстро коалиция сможет утвердить новый состав правительства».

«Мы сделаем всю необходимую работу, чтобы подготовить свои предложения в государственный бюджет на 2020 год. А кто будет его вносить? Или новое правительство, или ещё нам это придется сделать? Мы будем готовы это сделать 15 сентября», — сказал Розенко.

Вице-премьер выразил надежду на то, что до 15 сентября в стране заработает новый парламент и новое правительство.

«Я надеюсь, что переходной процесс в стране не затянется и до 15 сентября заработает новый парламент и новое правительство уже вступит в свои полномочия», — рассказал Розенко.

Он также выразил надежду на то, что внеочередные выборы пройдут 21 июля. «Хотелось бы верить, что выборы пройдет 21 июля и они пройдут организованно как президентские выборы… Со своей стороны, правительство сделало все возможное, чтобы выделить необходимое финансирование на избирательную кампанию. Все было профинансировано вовремя и в полном объеме», — добавил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что при формировании предложений по поводу госбюджета Украины на 2020 год правительство предложит заложить на ремонт и строительство дорог 75 млрд грн (2,8 млрд долл).По его словам, за два года в стране построено и отремонтировано почти 7 тыс. км дорог. В 2018 году на дорожные работы в госбюджете предусмотрено 56 млрд грн (2,084 млрд долл).

«На следующий год мы будем предлагать бюджет дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог»,— сказал Гройсман.