Москва, 5 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Транспортный проект «Московские центральные диаметры» (МЦД) не является уникальной идеей московский властей — подобные проекты уже реализованы в ряде европейских столиц. Об этом 5 июля заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, выступая на площадке Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«Похожий на МЦД проект реализован в Париже, Берлине, где электрички максимально интегрированы в городскую транспортную систему», — заявил Ликсутов.

Также чиновник признался, что посещал Сингапур, чтобы позаимствовать там ряд проектных решений для МЦД. Также он отметил, что одна из задач МЦД — использовать поезда как средства передвижения в пределах столицы.

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«Почему бы не сделать так, чтобы поезд, въезжая в город перестал быть электричкой, а стал составной частью МЦК или частью метро. Есть люди, которые консервативно относятся к таким вещам. Некоторые СМИ консервативно отнеслись к этому проекту. Они говорили — это не для жителей, это для чиновников, им хочется игрушку. Но после запуска мы все увидели, что даже инфраструктура получила второе дыхание. На прилегающую территорию город получил от 7 до 10 млрд долларов частных инвестиций. Мое видение — любая транспортная инфраструктура, удобно интегрированная в текущую транспортную систему города, обречена на успех», — заявил Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд по МЦД можно будет оплатить картой «Тройка» или банковской картой.