Киев, 5 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум.

Gov.ua Верховная рада Украины

Верховный суд Украины затянет рассмотрение апелляции Центральной избирательной комиссии по решению шестого Апелляционного суда, который накануне обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку партий. Об этом 5 июля заявил в кулуарах парламента внефракционный депутат Сергей Тарута.

«Напечатано уже 5 млн 200 тыс бюллетеней. Сегодня типография не успеет сделать новые бюллетени. Нужно всем успокоиться, чтобы выборы 21 июля прошли в рамках той очередности, которая была определена на ранее проведенной жеребьёвке. Сейчас Центральная избирательная комиссия подаст в Верховный суд. Время затянется, приостановится решение второй инстанции, которая приняла неоднозначное решение», — сказал Тарута.

При этом он выразил уверенность в том, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Депутат считает, что отдельные политические силы всё ещё пытаются раскачать ситуацию в стране.

«Перенести выборы уже невозможно. Я абсолютно уверен, что 21 июля будут выборы. Не будет никаких коллизий. Верховный суд затянет решение, а если его примет, то гораздо позже. Надо понимать, что бюджет уже потратил деньги, станок уже запущен, его уже не остановить. Это попытка раскачивать ситуацию. Это уже всем надоело», — добавил Тарута.

По его словам, парламентская кампания показала провал судебной реформы, которой так гордится пятый президент Петр Порошенко.

«В последнее время суды показывают сумасшедшие кульбиты, которые не ложатся в правовую и человеческую логику. Многие одиозные фигуры здесь не жили, об этом все знают, а потом принимаются решения, что у них была уважительная причина. Это показало, что та судебная реформа, которой так гордился Порошенко, она абсолютна неудачная. Качество сегодняшней судебной системы оставляет желать лучшего», — подытожил Тарута.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили несмотря на то, что политик в последние годы не проживал на территории Украины. При этом ЦИК отказала в регистрации кандидатами в депутаты беглым блогеру Анатолию Шарию и экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.

Как сообщалось, 4 июля Апелляционный суд Украины обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения партиям номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях.