Перенести выборы уже невозможно — депутат Рады
Киев, 5 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум.
Верховный суд Украины затянет рассмотрение апелляции Центральной избирательной комиссии по решению шестого Апелляционного суда, который накануне обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку партий. Об этом 5 июля заявил в кулуарах парламента внефракционный депутат Сергей Тарута.
При этом он выразил уверенность в том, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Депутат считает, что отдельные политические силы всё ещё пытаются раскачать ситуацию в стране.
По его словам, парламентская кампания показала провал судебной реформы, которой так гордится пятый президент Петр Порошенко.
Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили несмотря на то, что политик в последние годы не проживал на территории Украины. При этом ЦИК отказала в регистрации кандидатами в депутаты беглым блогеру Анатолию Шарию и экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.
Как сообщалось, 4 июля Апелляционный суд Украины обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения партиям номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.
В свою очередь Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях.