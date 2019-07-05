Москва, 5 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Текущая неделя для нефтяного рынка оказалось довольно непростой. Несмотря на сокращение добычи нефти странами ОПЕК, включая Россию, опасения по поводу снижения глобального роста оказались куда более весомыми и сбили пыл активности участников на фьючерсном товарном рынке. Нефтяные котировки на этой неделе снизились на 5% и находятся ровно на середине расширенного диапазона от $60 до $66,76 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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«Напряженность на Ближнем Востоке снова растет на фоне захвата иранского нефтяного танкера британцами. Ссылаясь на нарушение санкций ЕС, поскольку танкер направлялся в Сирию. Ситуация крайне напряженная и, по сути, Иран находится на грани войны. Такое решительное заявление со стороны Евросоюза было скоординировано под чутким руководством США, которые поддержали Британию», — отметил эксперт.

Но обеспокоенность по поводу исхода торговой войны между США и Китаем играет ключевую роль. Очевидно, что США активно наращивают добычу нефти, захватывая при этом долю рынка стран ОПЕК и России, и баланс мирового спроса/предложения увеличивается в пользу второго.

«Раз уж страны ОПЕК+ договорились снизить добычу и отдать долю рынка, то сократить необходимо было как минимум на 1,6 млн баррелей в сутки. Это позволило бы частично скомпенсировать опасения по торговым войнам. Получается так, что страны ОПЕК+ лишь стабилизировали рынок нефти, не дав ему упасть ниже 60 за баррель.

При этом стоит упомянуть, что для Саудовской Аравии доходы бюджета формируются на уровне $65 за баррель. С учетом факторов влияния в ближайшей перспективе цены на нефть продолжат находиться под давлением. Цены на нефть марки Brent могут снизиться до $62,14, а американская нефть марки WTI — до $56 за баррель», — считает Гасанов.

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