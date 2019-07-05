Берн, 5 июля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Посол Бурунди в Швейцарии Реноват Табу отклонил обвинения ООН в «массовых казнях, незаконных арестах, пытках и сексуальном насилии» в стране, передает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«Бурунди стабильна, и на всей земле царит мир и безопасность, — сказал посол. — Бурундийцы устали от всех лживых, противоречивых, провокационных и отвлекающих сообщений».

По данным комиссии ООН, критики правительства Бурунди подвергаются многочисленным нарушениям прав человека. Сотрудники комиссии обнаружили, что репрессиям в стране якобы подвергались возвратившиеся беженцы и католические епископы, а также те, кто отказывается вступить в правящую партию или ее молодежное крыло «Имбонеракуре».

На брифинге для Совета ООН по правам человека Дуду Дьен, председатель комиссии по делам Бурунди, сказал, что нарушения прав человека продолжаются с мая 2018 года, когда был проведен референдум по предложению продлить президентский срок с пяти лет до семи, который потенциально позволит Пьеру Нкурунзизе продлить срок его полномочий до 2034 года.