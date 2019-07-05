Санкт-Петербург, 5 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом. Об этом сообщили 5 июля власти региона.

Volker Brinkmann Сальмонелла (электронная микрофотография)

«Состояние госпитализированных в Лужскую больницу пятерых детей, жителей города Санкт-Петербурга, опасений не вызывает, они в полном объеме получают медицинскую помощь по назначению врачей», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, поступившем в ИА REGNUM.

Лагерь подведомствен Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

В связи с этим власти Ленобласти отмечают, что подробную информацию о ситуации в лагере и принимаемых мерах должны предоставить общественности уполномоченные органов Санкт-Петербурга.

Точное количество заболевших детей неизвестно. В соцсетях говорят о нескольких десятках, однако в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти не подтверждают такой масштаб случившегося.

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Напомним, ранее массовая вспышка сальмонеллеза произошла в Санкт-Петербурге. Десятки людей заразились после посещения кебабной на проспекте Непокоренных. Большинство заболевших пришлось госпитализировать.