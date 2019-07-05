Астана, 5 июля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Казахстанская авиакомпания SCAT перенесла рейс Нур-Султан — Анталья по причине технической неисправности самолета, сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

(сс) katyveldhorst В аэропорту

Вылет воздушного судна Боинг-757 был запланирован на 2:00 5 июля (23:00 4 июля по Москве). В связи с возникшей неисправностью вылет был задержан. Возникшую неисправность не удалось устранить оперативным путем, поэтому было принято решение о замене самолета. Планируется, что рейс отправится в 15:30 (12:30 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в комитет гражданской авиации Казахстана приостановил деятельность авиакомпании «Дельта Юг» за сокрытие авиапроисшествия в Кызыл-Ординской области республики.

Читайте также: В Казахстане приостановили работу авиакомпании за сокрытие авиапроисшествия