Переволоцкий, Оренбургская область, 5 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 5 июля, Переволоцкий районный суд вынес решение об административном наказании предприятия, уличенного в загрязнении окружающей среды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции, деятельность ООО «Велес» приостановлена на 90 суток, постановление в законную силу не вступило.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нечем дышать

В судебном заседании установлено, что с 3 по 4 июля ООО «Велес» допустило нарушение санитарного законодательства. В результате работ организации на территории поселка Переволоцкий концентрация сероводорода превысила нормы предельно допустимой концентрации в пять раз. Трое местных жителей обращались в райбольницу, медики выявили у них отравление неизвестным газом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация с загрязнением окружающей среды вызвала широкий резонанс. Ранее население обращалось к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от нефтяников. Участниками видеообращения стали жители Переволоцкого, Ташлинского районов и Оренбурга. Инициативные группы говорили о том, что из-за деятельности фирм невозможно дышать.

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3 июля в Переволоцком с рабочим визитом побывал врио губернатора Денис Паслер. Он посетил ряд промышленных объектов — предполагаемых источников экологического ущерба. С собственниками и представителями предприятий прошли переговоры, где главным вопросом стала тема выхода из сложившейся ситуации и решения экологической проблемы. Паслер сообщил, что договорились о шагах, которые можно и должно предпринять.

Однако когда врио главы региона покинул пределы Переволоцкого района, появилась информация, что на территории ООО «Велес» сливают якобы некий токсичный сжиженный газ. Вечером 3 июля резкий запах вызвал более 100 жалоб от жителей. На утро 4 июля число жалоб на тяжелый запах газа, поступивших от жителей райцентра, достигло 150. За ночь число людей, обратившихся в службу скорой помощи, выросло с двух до десяти.

«Мы нашли источник выброса, и виновным это не сойдет с рук», — заявил на следующий день, 4 июля, Денис Паслер на заседании областного правительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья, на место ЧП выезжали руководители всех правоохранительных и надзорных структур. Врио губернатора поручил и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константину Костюченко совместно с представителями федеральных ведомств до конца недели завершить юридические процедуры и подать в суд иск с требованием закрыть предприятие. Главе Переволоцкого района Николаю Сорокину поручено расторгнуть с нарушителями правовые отношения, лишив их возможности вести хозяйственную деятельность на территории муниципального образования.

И. о. министра здравоохранения Татьяне Савиновой дано поручение проанализировать все случаи обращения жителей за медицинской помощью, начиная со вчерашнего вечера, чтобы при наличии оснований пострадавшие могли обратиться за возмещением ущерба.