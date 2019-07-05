Астана, 5 июля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. По итогам 2018−2019 маркетингового года Казахстан экспортировал 10,8 млн тонн зерна. Об этом 5 июля заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает издание «Власть».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, казахстанские экспортеры продолжают наращивать экспорт зерна. «Если прошлые годы объем экспорта составлял в районе 8−9 млн тонн, то в этом году за маркетинговый год 10,8 млн экспортировано», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Казахстана Азат Султанов заявил, что прогнозируемый объем экспорта зерна и муки в маркетинговом году составляет 9 млн тонн.

Отметим, маркетинговый год в сфере экспорта зерна начинается с 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года от сбора урожая.

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