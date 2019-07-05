Казань, 5 июля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В столице Татарии на начало июля 2019 года стоимость автомобильного бензина составляла от 41,68 до 50,14 рубля за литр в зависимости от марки. Дизельное топливо относительно декабря 2018 года подешевело на 0,8%, а бензины в зависимости от марки подорожали от 1,1 до 3,1%. Татарстанстат обнародовал данные о стоимости автомобильного топлива на 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

На 1 июля 2019 года литр бензина марки АИ-92 относительно конца 2018 года стал дороже на 3%, до 41,68 рубля против 40,47 рубля. Бензин марки АИ-95 за полгода подорожал на 3,1% — с 43,06 до 44,38 рубля, а марки АИ-98 — на 1,1% с 49,6 до 50,14 рубля за литр. Дизельное топливо, наоборот, стало обходиться дешевле на 0,8% — спад с 44,83 до 44,45 рубля за литр.

Напомним, до 1 июля 2019 года действовало соглашение по стабилизации цен на топливо, подписанное Минэнерго РФ, Федеральной антимонопольной службой и крупным поставщиками нефтепродуктов. Его было решено не пролонгировать. На правительственном совещании, прошедшем 1 июля 2019 года, Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям наказанием, если те начнут завышать цены на моторное топливо. Среди не популярных мер, которые могут применить к компаниям, задирающим цены без оснований, глава правительства назвал и введение заградительных пошлин.

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил тогда, что ситуация на топливном рынке на данный момент стабильна.

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