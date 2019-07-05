Кемерово, 5 июля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. На сайте администрации города Кемерово проходит голосование — кузбассовцам предложили поучаствовать в выборе названия сквера, который вскоре должен появиться на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Кемерово Будущий сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

«Проект предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных крупным природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых, а также одноэтажное здание с витражным фасадом, в нём будут размещены туалеты, кабинки для переодевания, комната матери и ребёнка», — говорится на сайте горадминистарции.

Выбрать название сквера предлагается из следующих вариантов: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер Ангелов», «Сквер Памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер». В мэрии Кемерова подчёркивают, что «перечень составлен с учётом мнения родственников погибших».

Тем временем в социальных сетях кемеровчане критикуют предложенные названия.

«Лично мне не нравится ни одно из предложенных, но в таких случаях нейминг — дело неблагодарное. Какое выбрали бы вы? Сквер обещают открыть 20 августа», — написал Фома Неверов в группе «Мэру на заметку» в социальной сети Facebook.

В комментариях к посту Надежда Каверина отметила, что о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» знает вся Россия и многие зарубежные страны, и «всем становится понятно, когда говорят: «Зимняя вишня», а потому «точного названия не придумаешь».

«Как не назовут официально всё равно будет «Зимняя вишня», — написал Евгений Усольцев.

«При любом названии останется «Зимняя вишня», как остались «Швейная фабрика» и КЭМЗ. Пусть родственники выбирают, так как им больнее всего», — отметила Вера Кандаурова.

В настоящее время наибольшее количество голосов набрал вариант «Сквер Ангелов» (47,69%), на втором месте — «Тихий сквер» (44,61%), на третьем месте — «Сквер Памяти» (3,32%). В голосовании приняли участие 17 093 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что работы по возведению сквера на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» идут по графику.

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова, который произошёл 25 марта 2018 года, унёс жизни 60 человек. Большинство из погибших — дети. Расследованием обстоятельств трагедии сейчас занимается следствие.

Читайте также: Власти Кузбасса назвали дату открытия сквера на месте «Зимней вишни»