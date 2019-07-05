Киев, 5 июля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. 62% жителей Украины выражают однозначную готовность принять участие в досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который проводился 29 июня — 3 июля 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что еще 23% опрошенных скорее готовы участвовать в досрочных парламентских выборах, 12% — точно не будут голосовать, 3% — не определились.

Отдельно подчеркивается, что самую большую готовность участвовать в голосовании демонстрируют избиратели старшего возраста.

В рамках данного опроса опрошено 2500 человек методом личного интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,0%.

В свою очередь, директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович уточнил, что явка на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, ожидается выше привычной. Социолог напомнил, что в истории украинских выборов на президентские выборы ходят около 60% избирателей, на парламентские — 55%, на местные — 50% — «это классические показатели».

«Сейчас мы имеем продолжение президентской кампании, запрос на изменения только вырос, менять всех и вся украинец готов и хочет, но всё же градус немного снижается. Но в любом случае явка буде выше привычной — может, будет дотягивать до 60%, на уровне 57−58%», — отметил Антипович в комментарии «РБК-Украина».

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что с явкой на досрочных выборах в Верховную раду могут быть проблемы из-за летнего сезона.