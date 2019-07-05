Киев, 5 июля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд ходатайство об аресте всего имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко, заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщило 5 июля информационное агентство «Укринформ».

Tasnimnews.com Виктор Ющенко

"Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имущества, принадлежащего экс-президенту Виктору Ющенко», — сказано в сообщении.

В данный момент не известно, когда суд рассмотрит ходатайство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ющенко предъявили обвинение в растрате государственного имущества. В частности, речь идёт о выведении из государственной собственности резиденции Межигорье, которая принадлежала преемнику Ющенко, беглому президенту Украины Виктору Януковичу.

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