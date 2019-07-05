Москва, 5 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Для развития города нужны идеи, а не генеральный план. Об этом 5 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Собянина, он изумился, узнав, что у Лондона нет генплана, и поинтересовался, как же город развивается в отсутствие этого документа. На это представитель британской столицы пояснил, что у них есть ключевые идеи развития, в рамках которых они действуют. Мэр Москвы назвал такой подход правильным, отметив, что не важно, есть генеральный план развития населенного пункта или нет, — без «идеи» улучшить его невозможно.

Также мэр Москвы затронул тему конфликта интереса при реализации градостроительных, инфраструктурных проектов. Собянин посетовал, на то, что граждане, проживающие на той или иной территории, высказывают разные желания относительно её благоустройства, которые порой исключают друг друга.

«Одному нужна детская площадка, другому спортивная, третьему вообще ничего не надо, он говорит: «Я купил квартиру в грязном, тёмном, но тихом районе, пусть всё так и остаётся», — заявил мэр.

Собянин сообщил, что власти Москвы пытаются уладить «конфликт интересов», но там, где это не удаётся сделать, проект реализуют, несмотря на противоречия. Однако есть и исключения.

«В одном из центральных районов жители были недовольны. Мы сказали: как вы хотите, так и сделаем. Они в течение полутора лет нарисовали всё, что они хотели, какие-то гранитные лестницы и «сухие фонтаны», и они думали, что они всё сделают красиво и качественно и будут гулять с бабушками, дедушками, малышами. Но туда приехал весь город. Почему-то стал этот район популярен среди молодёжи с зелёной, фиолетовой покраской волос. Мы сделали, как они хотели, но результат для них оказался неочевидным», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве разгорелась дискуссия вокруг общественных пространств «Яма» на Хохловской площади и «Горка», известное как Ивановская горка. В этих местах собирается молодёжь и распивает спиртные напитки.

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Движение «Лев против» проводило в пространствах антиалкогольные рейды. В июне 2019 года получила известность история «московского отравителя», который находил среди местного контингента своих жертв, угощая их напитками с химическими веществами, а затем похищал имущество.