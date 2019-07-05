Астана, 5 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Меморандум по созданию механизма координации деятельности международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (МЦПС) подписали заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов и заместитель министра коммерции Китая Цянь Кэмин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Miid.gov.kz Встреча представителей министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и министерства коммерции КНР

4 июля в Нур-Султане состоялась встреча представителей профильных министерств Казахстана и Китая, во время которой стороны обсудили вопросы дальнейшего развития МЦПС. В рамках подписанного меморандума стороны договорились создать механизм координации деятельности центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года МЦПС «Хоргос» был передан из государственной в коммунальную собственность Алма-Атинской области Казахстана. Соответствующее постановление правительства было подписано 19 марта 2019 года.