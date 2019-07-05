Киев, 5 июля, 2019, 11:41 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В июле на Украине тарифы на электроэнергию для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса выросли на 30%. Об этом 5 июля завил во время «Часа вопросов правительству» депутат Верховной рады от группы «Партия Возрождение» Андрей Шепко, комментируя ввод рынка электроэнергии.

Он напомнил, что рост тарифов отразится на себестоимости всех украинских товаров.

«С 1 июля вступили в силу новые правила о рынке электрической энергии. Название меткое «о рынке», но на самом деле нет никакого рынка. На 30% выросли тарифы для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Возрастут затраты на продукцию. Вся эта нагрузка ляжет на наших людей», — сказал Шепко.

Он призвал правительство провести срочное заседание и разработать механизм, который позволит снизить стоимость электроэнергии.

«Кроме того, отменили счетчики (день-ночь), которые люди ставили за свой счет. Если это рынок, то сделайте рынок и для предприятий, защитите наших людей, сделайте для них средний тариф. Нужно немедленно провести заседание правительства по этому вопросу, чтобы эти тарифы не поднимали для всей страны», — призвал Шепко.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом Украины «О рынке электроэнергии», с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработал оптовый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Евросоюза. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.