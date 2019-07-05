Киев, 5 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В деле главы агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского сменилась команда прокуроров, поскольку обвинению нечего ему предъявить, считает политолог Михаил Погребинский. Об это он заявил 4 июля в эфире телеканала 112.ua.

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«У Кирилла Вышинского тоже есть родители и всё такое, не выпускает его тем не менее этот наш замечательный генеральный прокурор. Поменял очередную компанию прокуроров, потому что нечего предъявить и опять его заставляют там сидеть ещё какое-то время неизвестное», — прокомментировал эксперт результаты очередного заседания по делу журналиста.

Погребинский отметил, что работники прокуратуры по непонятным причинам намеренно затягивают дело Вышинского. По всей видимости, они ждут, когда с должности генерального прокурора Украины снимут Юрия Луценко.

«Прокурор, который фактически зовёт людей на митинг протеста против освобождения человека, призывает, чтобы эти люди давили на суд. Понятно, человек без юридического образования может всяким бредом заниматься. Я считаю, надо будет потом поискать, что вообще в деятельности Луценко заслуживает того, чтобы посидеть год в СИЗО, как заставили посидеть Кирилла Вышинского, который, кроме как своей профессиональной деятельностью, больше ничем не занимался», — добавил политолог.

Напомним, суд перенёс рассмотрения дела Вышинского, поскольку сторона обвинения оказалась не готова к процессу.

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