День Конституции на фоне конституционного кризиса в Армении
Ереван, 5 июля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, в Армении отмечают День Конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 5 июля 1995 года. Спустя 10 лет, 27 ноября 2005 года, в Конституцию страны были внесены изменения на всенародном референдуме.
6 декабря 2015 года, также на всенародном референдуме, Основной закон страны был изменен во второй раз. Именно после этих изменений Армения с полупрезидентской формы правления перешла на парламентскую.
В связи с Днем Конституции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой, в частности, напомнил о первой и второй статьях Конституции Армении, которые не подлежат изменению:
«Статья 1. Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.
Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу.
Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.
Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением».
День Конституции в Армении отмечается на фоне конституционного кризиса. По мнению новоизбранного судьи Конституционного суда Ваге Григоряна, имеет место конституционный кризис, обусловленный нынешним составом Конституционного суда. Решения, согласно Конституции, принимаются судьями, в некоторых случаях — пятью голосами судей, в других — 6 голосами судей. Между тем, из 9 членов нынешнего состава КС 7 имеют статус члена, а не судьи, поэтому не имеют полномочий принимать решения.
На прошлой неделе Григорян направил письма президенту, Национальному собранию, правительству, Общему собранию судей, членам и судье Конституционного суда.
Григорян в письме предложил варианты выхода из кризиса: первый: сохранить нынешнюю ситуацию, второй: выдвинуть кандидатов на 7 вакантных должностей, и третий, в котором Григорян намекнул на отставку судей Конституционного суда, предположив, чтобы в этом случае действовала ранняя пенсионная схема.
Получатели письма Григоряна официально на это письмо пока не ответили.