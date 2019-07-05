Ереван, 5 июля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, в Армении отмечают День Конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 5 июля 1995 года. Спустя 10 лет, 27 ноября 2005 года, в Конституцию страны были внесены изменения на всенародном референдуме.

Sputnik / Aram Nersesyan Конституция СССР и Республики Армения

6 декабря 2015 года, также на всенародном референдуме, Основной закон страны был изменен во второй раз. Именно после этих изменений Армения с полупрезидентской формы правления перешла на парламентскую.

В связи с Днем Конституции премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой, в частности, напомнил о первой и второй статьях Конституции Армении, которые не подлежат изменению:

«Статья 1. Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.

Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу.

Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «Часть положений, содержащихся в этих статьях, уже действует в Армении, а другая шаг за шагом становится реальностью. С умом, работой и духом! С Днем Конституции!».

День Конституции в Армении отмечается на фоне конституционного кризиса. По мнению новоизбранного судьи Конституционного суда Ваге Григоряна, имеет место конституционный кризис, обусловленный нынешним составом Конституционного суда. Решения, согласно Конституции, принимаются судьями, в некоторых случаях — пятью голосами судей, в других — 6 голосами судей. Между тем, из 9 членов нынешнего состава КС 7 имеют статус члена, а не судьи, поэтому не имеют полномочий принимать решения.

На прошлой неделе Григорян направил письма президенту, Национальному собранию, правительству, Общему собранию судей, членам и судье Конституционного суда.

Григорян в письме предложил варианты выхода из кризиса: первый: сохранить нынешнюю ситуацию, второй: выдвинуть кандидатов на 7 вакантных должностей, и третий, в котором Григорян намекнул на отставку судей Конституционного суда, предположив, чтобы в этом случае действовала ранняя пенсионная схема.

Получатели письма Григоряна официально на это письмо пока не ответили.