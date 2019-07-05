Красноярск, 5 июля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Красноярске следователи проводят проверку по информации о троих детях, оставленных без присмотра родителей и живущих в антисанитарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по краю.

Скриншот с видео ТВК, YouTube Трое детей жили в антисанитарных условиях в Красноярске

По предварительным данным, дети проживали в частном доме на улице Калинина. Местные жители сообщили, что обращались в полицию, но «адекватных мер со стороны полицейских принято не было», и дети оставались без присмотра.

ГСУ СКР по Красноярскому краю «По данному факту начата проверка, в ходе которой предстоит дать уголовно-правовую оценку деятельности должностных лиц города Красноярска, которые не обеспечили контроль за неблагополучной семьёй. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Подробности сообщает телеканал ТВК.

Скриншот с видео ТВК, YouTube Спящий на выброшенном диване ребёнок

Оказалось, что одному ребёнку три года, ещё двоим — по пять лет. Они жили в полуразрушенном сарае без воды и света около месяца. По словам мужчины, с которым они жили, детей бросили родители.

Журналистам о детях рассказала жительница Красноярска. Она увидела их на улице с людьми, похожими на бомжей, употребляющими алкоголь прямо посреди бела дня. А малыши пытались лечь спать на выброшенном диване.

4 июля полицейские нашли детей в стайке возле дома на ул. Цимлянской:

«Их окружала грязь, едкий запах и куча больных домашних животных».

Скриншот с видео ТВК, YouTube В таких условиях жили дети

Хозяин участка рассказал, что отец привёл их к нему несколько недель назад, заявив, что матери они не нужны. В полицию красноярец обратиться даже не подумал:

«Откуда я знал, что он исчезнет? Он говорит мне — надо деньги получить, чтобы квартиру снять. Видимо, получил».

Мужчина утверждает, что следил за детьми, однако в это сложно поверить. В его доме нет воды, света, везде грязь, плесень, гниющая еда. Иногда в доме устраивались пьянки.

Скриншот с видео ТВК, YouTube Грязь, антисанитария, гниющая еда

«Здесь мужики пьяные плюхались, зэки какие-то. Прямо при детях. Ну и отец здесь сидел. Я психанула и полицию вызвала. Они только к вечеру подъехали, а они уже все куда-то поуходили», — рассказывает соседка Юлия. Она утверждает, что «вызывала полицию не раз, но вот реакции никакой не было».

Сейчас полицейские уже изъяли детей из дома. Это произошло после обращения в правоохранительные органы жительницы Красноярска, увидевшей детей лежащими на выброшенных старых диванах в компании пьяных взрослых. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. В отношении матери и отца составлены протоколы по административному законодательству. Проводится проверка.

По данным полиции, семья не из Красноярска. Детей родителям не отдадут, пока не убедятся, что им ничего не угрожает. Возможно, у них есть бабушки и дедушки, которые и смогут их забрать.

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