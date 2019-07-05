Грязь, плесень, гнилая еда: в Красноярске трое детей жили среди бомжей
Красноярск, 5 июля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Красноярске следователи проводят проверку по информации о троих детях, оставленных без присмотра родителей и живущих в антисанитарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по краю.
По предварительным данным, дети проживали в частном доме на улице Калинина. Местные жители сообщили, что обращались в полицию, но «адекватных мер со стороны полицейских принято не было», и дети оставались без присмотра.
Подробности сообщает телеканал ТВК.
Оказалось, что одному ребёнку три года, ещё двоим — по пять лет. Они жили в полуразрушенном сарае без воды и света около месяца. По словам мужчины, с которым они жили, детей бросили родители.
Журналистам о детях рассказала жительница Красноярска. Она увидела их на улице с людьми, похожими на бомжей, употребляющими алкоголь прямо посреди бела дня. А малыши пытались лечь спать на выброшенном диване.
4 июля полицейские нашли детей в стайке возле дома на ул. Цимлянской:
«Их окружала грязь, едкий запах и куча больных домашних животных».
Хозяин участка рассказал, что отец привёл их к нему несколько недель назад, заявив, что матери они не нужны. В полицию красноярец обратиться даже не подумал:
«Откуда я знал, что он исчезнет? Он говорит мне — надо деньги получить, чтобы квартиру снять. Видимо, получил».
Мужчина утверждает, что следил за детьми, однако в это сложно поверить. В его доме нет воды, света, везде грязь, плесень, гниющая еда. Иногда в доме устраивались пьянки.
«Здесь мужики пьяные плюхались, зэки какие-то. Прямо при детях. Ну и отец здесь сидел. Я психанула и полицию вызвала. Они только к вечеру подъехали, а они уже все куда-то поуходили», — рассказывает соседка Юлия. Она утверждает, что «вызывала полицию не раз, но вот реакции никакой не было».
Сейчас полицейские уже изъяли детей из дома. Это произошло после обращения в правоохранительные органы жительницы Красноярска, увидевшей детей лежащими на выброшенных старых диванах в компании пьяных взрослых. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. В отношении матери и отца составлены протоколы по административному законодательству. Проводится проверка.
По данным полиции, семья не из Красноярска. Детей родителям не отдадут, пока не убедятся, что им ничего не угрожает. Возможно, у них есть бабушки и дедушки, которые и смогут их забрать.
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