Пермь, 5 июля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Перми 5 июля суд вынес приговор пяти местным жителям, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций с использованием подложных документов. Сумма валютных афер превысила 29 млн долларов США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

По версии полиции, в января-ноябре 2014 года совершались валютные операции по переводу валюты на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше 29 миллионов долларов США. В состав организованной группы входило семеро участников, среди которых две женщины.

Кроме того, банда занималась обналичиваем денежных средств со счетов организаций На территории нескольких регионов России злоумышленнки находили клиентов и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили различные банковские операции. Нелегальный доход превысил 20 млн рублей.

Противоправная деятельность группы пермяков пересечена весной 2016 года. Предварительное расследование продолжалось два года.

Мотовилихинский суд Перми приговорил трех участников банды в реальным срокам лишения свободы от шести с половиной до восьми с половиной лет, а также штрафам — от 500 до 700 тыс. рублей. Еще две участницы организованной группы освобождены от отбывания основной части наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Исполнять наказание в виде штрафа в размере 370 и 400 тысяч рублей соответственно они будут самостоятельно. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее вынесен приговор еще двум фигурантам. Из дела рассматривались в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения со следствием. Они получили наказание в виде трёх с половиной и четырех с половиной лет.