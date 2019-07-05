Владимир Путин поздравил Новгородскую область с 75-летием
Великий Новгород, 5 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 5 июля, отмечается 75-летие образования региона. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму на имя губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в которой поздравил руководителя региона и жителей с этой датой.
По данным Новгородстата, Новгородская область на 1 января 2019 года занимала территорию в 54,5 тыс. кв км. В состав области входит 21 муниципальный район, десять городов, 11 поселков городского типа, 3,7 тыс. сельских населенных пунктов. По оценке, на 1 января 2019 года в области проживало 600,3 тыс. человек, более 70% из них горожане.
Новгородская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944 года. Тогда в её состав вошли 30 районов и городов, подвергнувшихся немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны с августа 1941 года по январь 1944 года. Из состава Ленинградской области для Новгородской была выделена территория в 51,6 тыс. кв. км с численностью населения 498,7 тыс. человек. На момент образования область включала в себя 28 районов, 8 городов, 18 рабочих поселков и 567 сельских советов.