Великий Новгород, 5 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 5 июля, отмечается 75-летие образования региона. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму на имя губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в которой поздравил руководителя региона и жителей с этой датой.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Владимир Путин, президент Российской Федерации «Поздравляю вас с 75-летием образования Новгородской области! Новгородская земля по праву славится богатой историей, бесценными духовными святынями, шедеврами древнерусского зодчества, старинными народными промыслами. И, конечно, велик её вклад в становление и развитие российской государственности, формирование традиций гражданственности, патриотизма, ратного дела. Отрадно, что вы искренне любите родной край, с огромным уважением относитесь ко многим поколениям земляков, их трудовым и творческим свершениям. Стремитесь успешно решать стоящие перед регионом задачи. Сегодня в области создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь востребованные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК. Большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного наследия края. Желаю вам благополучия и всего самого доброго».

По данным Новгородстата, Новгородская область на 1 января 2019 года занимала территорию в 54,5 тыс. кв км. В состав области входит 21 муниципальный район, десять городов, 11 поселков городского типа, 3,7 тыс. сельских населенных пунктов. По оценке, на 1 января 2019 года в области проживало 600,3 тыс. человек, более 70% из них горожане.