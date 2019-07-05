Калуга, 5 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. 5 июля исполнилось 75 лет со дня основания Калужской области. К круглой дате приурочен целый ряд мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на Калужском почтамте в областном центре состоится гашение почтовых карточек и открыток специальным штемпелем, выпущенным к 75-летию Калужской области, который будет действовать один день. Также откроется филателистическая выставка редких экспонатов, посвященных истории развития Калужской области.

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После полудня в Калужском областном драматическом театре состоится торжественное собрание, посвященное памятной дате, а вечером на концертной площадке «Гостиный двор» — праздничный концерт «Соло с оркестром «Калужская летопись».

6 июля народные гуляния в честь 75-летия области «Богатство земли Калужской» начнутся в 12:00 в городском парке культуры. Откроется праздник парадом районов по центральной аллее парка, исполнением гимна Калужской области и поздравлением от официальных лиц. Затем в концерте примут участие лучшие вокальные, танцевальные и фольклорные коллективы.

На территории парка развернутся ярмарочные подворья, участниками которых станут представители муниципальных образований области. Свои достижения участники покажут в формате выставок-ярмарок с традиционными угощениями, продажей изделий народных промыслов, интерактивными рассказами о родной земле. Будут организованы мастер-классы мастеров декоративно‑прикладного искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область в существующих сегодня границах была образована в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже. 5 июля отмечается День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области.