Калуга, 5 июля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Калужским областным судом оставлен без изменения приговор Малоярославецкого районного суда в отношении 29-летнего жителя поселка Детчино. Как сообщил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Малоярославецкого района Калужской области Александр Малеев, ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении убийства, а также в причинении лёгкого вреда здоровью. От действий осуждённого пострадали трое местных жителей.

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Судом установлено, что преступление было совершено в конце августа 2018 года на территории посёлка Детчино Малоярославецкого района. Ночью в ходе ссоры с группой молодых людей, также являющихся местными жителями, осуждённый стал ножом наносить удары потерпевшим.

Подсудимый свою вину не признал, заявив суду, что совершил действовал в целях самозащиты. Для поддержания своей позиции в суде он привлёк трёх адвокатов. Однако и это преступнику не помогло. Гособвинение смогло убедить коллегию присяжных заседателей в доказанности вменённых в вину подсудимому преступлений.

С учётом тяжести совершенных преступлений, характера и общественной опасности, данных о личности подсудимого суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.

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Не согласившись с приговором суда первой инстанции сторона защиты обжаловала приговор в Калужский областной суд. По результатам рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции, вынесенный приговор оставлен без изменений и в настоящее время вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня под уголовное преследование за убийство собственной бабушки 29-летний житель Калуги. Злоумышленник нанёс пенсионерки ножевые ранения, которые оказались смертельными, после чего избавился от оружия убийства.