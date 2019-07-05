Москва, 5 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Москве за I полугодие 2019 года введено в эксплуатацию рекордное количество недвижимости — 5,5 млн кв. метров, 2,2 млн кв. метров из которых — это жильё для граждан, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Всего с 2011 года в Москве построено 73 млн кв. метров недвижимости, в том числе 28 млн кв. метров жилья. Вместе с жильем параллельно строится вся необходимая инфраструктура.

По словам заммэра Марата Хуснуллина, Москва стоит на четвертом месте среди мировых мегаполисов по темпам строительства недвижимости. Столица России обогнала даже Нью-Йорк.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве активно продолжается строительство жилья. Так, в 2018 году спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах вырос почти в два раза (на 47%).

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