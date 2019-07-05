Калуга, 5 июля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. За пять месяцев 2019 года «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» выявили 48 случаев безучётного и девять случаев бездоговорного потребления электроэнергии. В результате было пресечено хищение электроэнергии на сумму более 1,4 млн рублей. Об этом 5 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Рейд по проверке электросчётчиков

В частности, по итогам совместного рейда мобильной группы инспекционного контроля Калугаэнерго и сотрудников Кондровского района электрических сетей было выявлено крупное хищение электроэнергии физическим лицом в Дзержинском районе Калужской области. Объем похищенной электроэнергии составил 136 тыс. кВт. ч на сумму 437, 9 тыс. рублей. По данному факту хищения направлено заявление в следственные органы.

«Энерговоровство — это одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подаче электроэнергии», — подчеркнула Наталья Копоня.

С 9 июня 2019 года вступили в силу изменения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также безучётное использование электроэнергии. Теперь на граждан налагается штраф до 30 тысяч рублей. Помимо ужесточения санкций для частных лиц, изменения коснулись и других категорий потребителей. За повторное самовольное подключение к электрическим сетям должностные лица заплатят от 80 до 200 тысяч рублей. Штрафы для организаций составляют до 300 тысяч рублей.