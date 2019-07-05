Токио, 5 июля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Японские компании Capcom и GungHo в сотрудничестве выпустили коллекционную карточную онлайн-игру по мотивам своих самых популярных франшиз. Первый трейлер проекта Teppen появился на его официальном YouTube-канале 4 июля.

Карточная игра Teppen

Разработчики Teppen сообщают, что в отличие от других карточных игр, сражения в их проекте происходят в режиме реального времени. В каждом бою карты игрока накапливают особую энергию, которую в дальнейшем можно потратить на мощные супер-удары.

В игре появятся самые популярные персонажи из игр Capcom: Monster Hunter, Devil may cry, Street Fighter, Resident Evil и др. Уже сейчас игроки могут собрать колоду из Данте, Чунь Ли, Вескера, Раталоса и многих других знаковых героев. Разработчики обещают регулярно обновлять проект, добавляя в него новые карты.

Ранее разработчики другой коллекционной карточной игры Hearthstone анонсировали дополнение для своего проекта. Оно называется «Спасители Ульдума», релиз запланирован на 6 августа 2019 года. В нём игрокам предстоит объединится с Лигой исследователей и помешать коварным планам Лиги ЗЛА.