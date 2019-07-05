Челябинск, 5 июля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Советский райсуд Челябинска повторно рассмотрит уголовное дело. фигурантом которого является бывший сити-менеджер Сергей Давыдов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Cheladmin.ru Сергей Давыдов

5 марта Давыдов был приговорён к судебному штрафу. Уголовное дело в отношении него постановили прекратить. С таким ходатайством выступили представители СКР. Однако 5 июля Свердловский облсуд не утвердил это постановление. Теперь дело будет рассмотрено повторно там же, но уже другим составом суда.

Давыдов обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он устно поручил одному из своих подчинённых заключить договор между муниципальной теплоснабжающей организацией и частной организацией по приёму платежей населения за услуги ЖКХ, среди участников которой были две фирмы, афиллированные с ним.

По данным обвинения, 37 млн рублей были перечислены на счета этих фирм. В суде представители прокуратуры возражали против прекращения уголовного дела, но суд решил иначе и назначил Сергею Давыдову судебный штраф — 40 тыс. рублей.