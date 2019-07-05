Атырау, Казахстан, 5 июля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Основными подозреваемыми в деле о массовой гибели рыбы в реке Урал в городе Атырау стали руководитель водоочистной станции, а также директор предприятия и его заместитель, сообщает 5 июля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В Атырау начался судебный процесс по делу о массовом отравлении рыбы. Все подозреваемые обвиняются в совершении преступлений по статьям «Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде» и «Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб».

Издание не сообщает директор какого именно предприятия и его заместитель оказались на скамье подсудимых. По версии следствия, причиной отравления рыбы стало попадание в реку хлора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в реке Урал произошла массовая гибель рыбы. В результате происшествия из воды было выловлено 120 тонн мертвой рыбы, в том числе 101 тонна осетровых пород.