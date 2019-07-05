Джакарта, 5 июля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо раздал 2000 земельных сертификатов жителям Манадо, индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Antaranews.

Cheladmin.ru Визит президента Индонезии Джоко Видодо в город Манадо

«Я доволен тем, что расходы на изготовление сертификатов взяло на себя правительство», — заявил глава государства в ходе рабочего визита в провинцию Северный Сулавеси.

Губернатор провинции Олли Дондокамбей добавил, что жители получили земельные сертификаты совершенно бесплатно, потому что правительство взяло на себя все расходы.

Президент также посоветовал жителям Монадо, которые хотят использовать сертификат в качестве залога в банке, разумно распорядиться кредитными деньгами и вложить их в предпринимательское дело.

Напомним, ранее глава Индонезии объявил, что по всей стране должно быть выдано 126 млн сертификатов, но в 2015 году удалось раздать только 46 млн сертификатов. Это значит, что еще 80 млн земельных участков не сертифицированы.