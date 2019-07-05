Оренбург, 5 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбурге в июне розничные цены на автомобильный бензин повышались дважды. На 1 июля литр топлива в среднем стоил 44,36 рубля, тогда как на конец мая средняя стоимость составляла 43,94.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены растут

По данным Оренбургстата, в начале июня рост цен составил 0,5%. Литр бензина марки АИ-92 подорожал на 27 копеек (0,7%) и стал стоить 41,77 рубля, литр АИ-95 подорожал на 26 копеек (0,6%) — до 45,74 рубля. Дизтопливо выросло в цене на 12 копеек (0,3%) — до 46,26 рубля.

Второй скачок цен на уровне 0,4% отмечен с 24 июня по 1 июля. Подорожал бензин всех марок и дизтопливо. Бензин АИ-95 стоит 45,95 рубля, АИ-92 — 41,94 рубля, АИ-98 — 50,37 рубля, дизтопливо — 46,42 рубля за литр.

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