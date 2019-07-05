Чебоксары, 5 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии назначен министр экономического развития, промышленности и торговли республики. Арестованного в прошлом году Владимира Аврелькина сменил на посту Павел Иванов, ранее работавший помощником председателя Кабинета министров региона. Соответствующий указ подписал сегодня, 5 июля, глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Павел Иванов

На встрече с вновь назначенным министром Михаил Игнатьев пояснил, что высокая должность предлагается Павлу Иванову с учётом его опыта работы на государственной службе и в банковских структурах. Среди основных задач, которые предстоит решать главе минэкономразвития — «дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности» Чувашии, открытие новых производств, привлечение резидентов на площадки ТОСЭР в Канаше и индустриальные парки в Чебоксарах, поддержка малого и среднего предпринимательства, регулирование алкогольного рынка.

Напомним, пост главы минэкономразвития Чувашии официально стал вакантным 25 мая 2019 года, когда Владимира Аврелькина освободили от должности, где он работал в статусе вице-премьера. В настоящее время экс-министр находится под арестом в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями при предоставлении республиканских субсидий.