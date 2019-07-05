Афины , 5 июля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Сильный лесной пожар стал причиной эвакуации жителей из четырех поселений на острове Эвбея в Греции. Об этом сообщает 5 июля Associated Press.

(сс) skeeze Лесной пожар

Пожар начался 4 июня в центральной части острова, на котором проживают около 190 тыс. человек. В настоящее время с огнем борются 255 пожарных, три вертолёта и четыре самолёта.

Вывезти жителей из Неохори, Дафни, Гавалы и Лофискоса распорядился глава пожарной службы острова. Отмечается, что в Афинах, примерно в 80 км от района пожара, ощущается запах дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Греция также пострадала от лесных пожаров. Погибли порядка ста человек.

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