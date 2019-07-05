Киев, 5 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, назначил двух заместителей главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальника Главного следственного управления этого ведомства, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, на должность замглавы СБУ назначены Анатолий Дублик и Александр Карпенко, начальником Главного следственного управления стал Богдан Тиводара.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Зеленский уже произвёл целый ряд кадровых назначений. Так, новый глава государства уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы генерала армии Петра Цигикала, заместителей главы СБУ Виктора Кононенко и Виталия Маликова, а также начальника управления СБУ по Киеву и Киевской области Олега Валендюка.

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