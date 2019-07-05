Владивосток, 5 июля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Получить уникальные сведения о морских биологических и минеральных ресурсах на больших глубинах Тихого океана планирует научная команда из институтов Российской академии наук (РАН) и специалистов тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), сообщила пресс-служба института.

12019 Водолаз

Экспедиция на Гамовских глубоководных свалах в подзоне Приморье и подводных поднятиях северо-западной части Императорского хребта будет проходить с июля по конец августа. К месту проведения исследований учёные выдвинулись накануне на судне «Академик Лаврентьев».

Работы по изучению морской среды и ее обитателей будут вестись с применением нового оборудования комплекса ТПА «Comache» для глубоководных (до 6 тыс. метров) исследований.

Как пояснил заместитель директора ВНИРО Алексей Байталюк, возможности института, связанные со съемкой, ранее ограничивались глубинами до 1−1,5 тыс. метров. В рамках текущей экспедиции учёные выполнят отбор воды и донных отложений, визуальное наблюдение за гидробионтами, морскими птицами и млекопитающими.

Одним из приоритетов программы сотрудничества институтов является направление «Мезопелагические рыбы и глубоководные гидробионты». Биомасса этой группы измеряется миллионами тонн, поэтому учёные рассчитывают, что она может стать широко востребованной — от производства сырья для фармакологии до кормовой продукции для сельского хозяйства.

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