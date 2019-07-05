Москва, 5 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ удовлетворены 68% граждан. Показатель сохраняется на этом уровне несколько месяцев подряд. Недовольны работой Путина 31% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

48% считают, что Россия в целом движется в правильном направлении. Немного меньше (41%) придерживаются противоположного мнения. 10% затруднились ответить.

Примечательно, что за год существенно улучшилось отношение жителей регионов России к своим губернаторам. Если в 2018 году их работу одобряли 56% граждан, то в 2018 году их доля увеличилась до 63%. Не одобряют работу глав регионов 34%.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Если в апреле 2018 года его работа не удовлетворяла 57% граждан, то в июне 2019 года их число выросло до 62%.

Работа правительства РФ вызывает симпатии у 43% респондентов, недовольных деятельностью членов правительства — 55%. Деятельность Государственной думы РФ одобряют 38% опрошенных, 59% относятся к работе депутатов негативно.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%.

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