Москва, 5 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы 31 авиарейс отменён и задержан, сообщает 5 июля онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

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В аэропорту «Внуково» задерживаются шесть рейсов, в «Шереметьево» — восемь. Наиболее сложная ситуация сложилась в «Домодедово». Там задерживаются 11 рейсов, отменены — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в выходные дни (6−7 июля) будет по-осеннему прохладно, ветрено и дождливо. Скандинавский циклон пока не собирается сдавать позиции.