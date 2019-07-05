Москва, 5 июля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Российские и ряд европейских СМИ облетела новость о том, что в парламенте Словакии готовится чуть ли не принятие резолюции об отмене антироссийских экономических санкций. Но на самом деле речь идет о том, что проект резолюции об обращении парламента Словакии к руководству Евросоюза с просьбой об отмене санкций против России подготовила не составляющая парламентского большинства группа депутатов-евроскептиков по инициативе пророссийски настроенного депутата Петера Марчека, недавно посетившего Крым. Резолюция, по словам Марчека, будет внесена в парламент Словакии в ближайшие месяцы, причем совершенно не факт, что правящая коалиция поддержит эту резолюцию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Несмотря на то, что Евросоюз в целом, наряду с Китаем, является одним из основных торговых партнеров России, у России со Словакией торговый оборот небольшой. Тем не менее, Россия является основным поставщиком трубопроводного газа в Словакию, у Газпрома со словацкой газовой компанией SPP Group имеется 20-летний договор о поставках газа до 2028 года.

В 2018 году Газпром поставил в Словакию 5,085 млрд кубометров газа. Это немного, всего 2,5% от совокупных поставок российского газа в Европу, однако по сравнению с 2015 году объемы поставок российского трубопроводного газа в Словакию увеличились на 45%.

«Словакия вместе с Сербией и Венгрией заинтересована в участии в строительстве второй нитки газопровода «Турецкий поток», которая через Турцию пройдет в южную и восточную Европу. Примечательно, что такая резолюция готовится именно сейчас, когда в Конгрессе США рассматривается законопроект о санкциях против российских газопроводов, включающий не только «Северный поток-2», но и «Турецкий поток». Словакия с 2015 года поставляет часть российского газа по реверсу на Украину, однако, это не мешает нормальным отношениям с Россией», — отметила Мильчакова.

Для чего же понадобилась эта резолюция, которая, даже если будет принята, будет носить исключительно декларативный характер? Словацкие евроскептики протестуют даже не столько против антироссийских санкций (хотя в нормализации экономических отношений с Россией заинтересован весь европейский бизнес), сколько против политики Брюсселя, который пренебрегает интересами отдельных стран и предприятий, а проводит политику в интересах формально только Германии, фактически — в интересах США, с которыми, правда, при президенте Трампе отношения у ЕС заметно ухудшились.

«Евроскептики хотят прежде всего обратить внимания Брюсселя, что национально ориентированные политические силы 27 оставшихся в ЕС после Брекзита стран не желают слепо следовать в фарватере США, а хотят проводить политику в собственных интересах, и одним из таких интересов является нормальное торгово-экономическое сотрудничество с не входящими в ЕС странами, в том числе с партнерами и соседями», — высказал вою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат национального собрания Словакии Петер Марчек заявил, что резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.

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