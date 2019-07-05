Красноярск, 5 июля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 5 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 47 лесных пожаров в восьми районах (Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Эвенкийском) на общей площади 53,4 тыс. га. Также в регионе на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Енисейского, Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действует 121 лесной пожар на площади 166,5 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Таким образом, в Красноярском крае горит более 200 тысяч гектаров леса. Однако в министерстве утверждают, что ситуация под контролем, населённым пунктам ничего не угрожает. В регионе продолжает работать самолёт-зондировщик ФБУ «Авиалесоохрана», вызывающий осадки.

В тушении задействованы более 1000 человек и 119 единиц техники. Но пожары на труднодоступных и удалённых землях, контролируемые космическим мониторингом, власти имеют право не тушить. Согласно решению специальной комиссии, эти возгорания «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён».

За прошедшие сутки в крае потушили четыре лесных пожара на общей площади 193 га. В тушении принимали участие более 1130 человек, 131 единица техники, 19 воздушных судов. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли в результате гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 4 июля площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышала 111 тыс. гектаров. В регионе введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.