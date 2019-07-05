Донецк, 5 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки территория ДНР 24 раза подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, сообщили 5 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Украинские силовики выпустили по территории ДНР 719 единиц боеприпасов. На горловском направлении ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, и две мины калибра 82 мм.

На донецком направлении украинские формирования выпустили шесть мин калибра 120 мм, 34 мины калибра 82 мм, четыре противотанковые управляемые ракеты, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение гранатомётов РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево (южное)), Доломитное, Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Аэропорт («Вольво-центр», терминал), Весёлое, Спартак, Минеральное, Докучаевск, Ясное, Октябрь, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов была повреждена линия электропередачи и фасад дома в посёлке Зайцево, дом в населённом пункте Ясное, два дома в городе Ясиноватая. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 350 единиц боеприпасов, обесточив, в частности, 40 трансформаторных станций Горловки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что гражданская война в Донбассе стала закономерным следствием так называемой «оранжевой революции» на Украине, которая произошла в 2004 году.

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