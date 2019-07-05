Москва, 5 июля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект, сокращающий срок хранения кредитной истории заемщиков, внесло в Госдуму заксобрание Северной Осетии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предусмотрено сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до трех лет.

Авторы обращают внимание на то, что нестабильность экономики и ситуации на рынке труда значительно повышают риски несвоевременного исполнения заемщиком кредитных обязательств. При этом даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на 10 лет.

Кроме того, отмечают парламентарии, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель. Низкая платежная дисциплина, выявленная по результатам проверки кредитной истории при приеме на работу, может повлиять на возможность трудоустроиться.